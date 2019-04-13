أكرم حسني يظهر مصابا.. هل تعرض لحادث؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص عدد كبير من الفنانين على حضور عزاء الفنان محمود الجندي، والذي أقيم في قاعة المناسبات في المجمع الإسلامي في زايد 2000.

الفنان المصري أكرم حسني كان من بين الحضور، إلا أنه ظهر وهو يضع “رقبة طبية”، مما كشف عن تعرضه لإصابة شديدة في رقبته.

وعلى الرغم من إصابته، إلا أن الفنان المصري حرص على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل، ومن بينهم ابنه المخرج أحمد الجندي.

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وشهد العزاء حضور عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم منى زكي، ومحمد هنيدي، ياسر جلال، وأحمد فهمي وخطيبته هنا الزاهد، وعمرو محمود ياسين، وأيمن بهجت قمر، وعمرو متولي، وفاروق فلوكس.

كما حضر الفنان شريف سلامة، وإنعام سالوسة، والمخرج معتز التوني، ومنال سلامة، وعماد رشاد، وهشام إسماعيل، يسرا اللوزي، وأحمد صيام، ودنيا عبد العزيز، وإيناس مكي، ويوسف شعبان، صبري فواز، محمد فاضل وزوجته الفنانة فردوس عبدالحميد، هالة صدقي، ونجوى فؤاد، وغيرهم.

وكان الفنان المصري محمود الجندي قد وافته المنية في الساعات الأولى من صباح الخميس 11 إبريل إثر أزمة صحية، وذلك عن عمر يناهز 74 عاما.