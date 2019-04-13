بعد سما المصري سمية الخشاب تستعد لطرح أدعية دينية في رمضان

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
بعد النجاح الذي حققته أغنية «بتستقوى»، للفنانة المصرية سمية الخشاب، بعد طرحها على صفحتها الشخصية بموقع «يوتيوب»، وتكريمها من قبل بعض الجمعيات التي تهتم بحقوق المرأة، قررت سمية مواصلة تقديم عدد من الأغاني خلال الفترة المقبلة.
وأعلنت سمية الخشاب، أنها تستعد لطرح 13 دعاء جديد في رمضان، وذلك بعد إعادة توزيعهم بشكل جديد، خاصة أنها قامت بتسجيلها العام الماضي ولكنها أجلتها ولم تطرحها في رمضان الماضي.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من إعلان الفنانة الاستعراضية سما المصري، عن استعدادها لتقديم عدد من الأدعية الدينية في شهر رمضان المقبل.
من ناحية أخرى، تشارك سمية الخشاب، في بطولة مسلسل «بنت قبائل»، وهو من بطولة عمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغني، باسم سمرة، أنوشكا، سهر الصايغ، نبيل الحلفاوي، محمود البزاوي، أشرف عبدالغفور، بهاء ثروت، راندا البحيري، وهو من تأليف شاذلي فرح، وإخراج حسني صالح، كما ينتمي المسلسل لنوعية الدراما الصعيدية.
وكانت سمية الخشاب، قد انفصلت مؤخرًا عن زوجها الفنان أحمد سعد، وذلك في نهاية شهر مارس الماضي، بعد زواج استمر لمدة عام فقط.
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