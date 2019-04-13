سيد رجب يحقق أمنية مُعجبة ليلة زفافها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

حرص الفنان المصري سيد رجب، على تلبية رغبة إحدى معجباته بحضور حفل زفافها وتسليم لعريسها بعد رحيل والدها، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «أبو العروسة»، الذي قدمه مؤخرًا.

سيد رجب، حضر الحفل، وقام بتسليم العروس لزوجها بعد أن قبل جبينها وعبرت الفتاة عن فرحتها باحتضانها له وسط تفاعل وتصفيق من كل حضور الحفل.

وكانت الفتاة قد نشرت تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، قالت فيها: «مش تفاهة والله ولا مستنية نصايح ولا مستنية تجريح من حد أنا بس نفسي ومحتاج مساعدتكم أن البوست يوصل.. أنا البنت اللي حلمها الممثل سيد رجب يحضر فرحها ويسلمني لعريسي وعينيه مليانة فرح زي فرحة الأب في مسلسل أبو العروسة».

وأضافت: «الله يرحمك يا بابا لسه عندي أمل وأملي في ربنا كبير يحقق حلمي.. ادعولي والنبي كتير محتاجة دعواتكم».

وتشابه الموقف مع بعض أحداث المسلسل، وذلك بعد قام سيد رجب، بتسليم عروس صديقه ملاك له بعدما علم أنها يتمية ولا يوجد أحد يسلمها له في حفل زفافهما.

Advertisements

يذكر أن «أبو العروسة2»، من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونيرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي، وولاء الشريف وكارولين عزمي وصفاء الطوخي وأحمد صيام.

وعرض المسلسل على جزأين وسط تفاعل كبير من الجمهور معه حيث أنه يناقش بإسلوب مبسط المشاكل التي تواجهها أي عائلة مصرية وكان هذا هو سبب النجاح الكبير للعمل، كما سلط الضوء على علاقة الأب والأم بأبنائهما وطرق تربيتهما لهم.

كما أن العمل ناقش أزمة سرطان الثدي، وكيف تعاملت معه الأسرة وذلك من باب التوعية لكل مرضى السرطان، وعرضت الحلقة النهائية منه يوم 27 مارس الماضي.