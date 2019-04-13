وصلة رقص لناهد السباعي في كواليس الزوجة الـ 18.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قدمت الفنانة المصرية ناهد السباعي، وصلة رقص في كواليس تصوير مسلسل «الزوجة الـ 18»، والذي تشارك به في السباق الرمضاني المقبل.

وقدمت ناهد وصلة الرقص بمشاركة الفنان حسن الرداد، والفنانة شيماء سيف، وذلك على نغمات إحدى أغاني الفنان محمود الليثي.

«الزوجة الـ 18»،من تأليف ورشة كتابة مكونة من محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد وإخراج مصطفى فكرى ويشارك فى بطولته ناهد السباعي، سلوى خطاب، هيدي كرم، شيماء سيف، إيناس كامل، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، محمود الليثي، كوكي، آية سماحة ومروة الأزلي وعدد آخر من الفنانين.

و كان آخر أعمال ناهد السباعي في السينما هو فيلم «جريمة الإيموبيليا»، ويشارك في بطولة الفيلم كل من طارق عبدالعزيز وهاني عادل وأحمد عبدالله محمود ودعاء طعيمة وماهر سليم ويوسف إسماعيل ومنحة زيتون وآخرون، تأليف وإخراج خالد الحجر.

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وتدور أحداث الفيلم حول عمارة الإيموبيليا، والتي تعد واحدة من أشهر العمارات السكنية فى مصر، وكانت السكن المفضل لمشاهير المجتمع من سياسيين وفنانين ورياضيين فى الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضى، وهى ضمن ممتلكات المليونير المصرى القديم أحمد باشا عبود أغنى أغنياء مصر فى ذلك الوقت.

كما تتناول بعض القصص حول وجود أشباح داخل هذه العمارة في قصة تشويقية.

كما عرض لها مؤخرًا في دور العرض فيلم “اللعبة الأمريكاني”، مع الفنان أحمد فهمي، والفنان بيومي فؤاد.