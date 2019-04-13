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بالصور.. نجم الراب فرنش مونتانا يحيي حفلا في مصر بمشاركة تامر حسني

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فرنش مونتانا وتامر حسني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرنش مونتانا وتامر حسني

أحيا نجم الراب الأمريكي فرنش مونتانا ذو الأصول المغربيّة حفله الغنائي الأول في مصر، الجمعة، بمشاركة المطرب المصري تامر حسني الذي كان ظهوره بمثابة مفاجأة للجمهور. 


وقدَّم مونتانا وحسني في الحفل الذي حضره عدد كبير من أبناء الجاليات العربية والأجنبية في مصر "ميكس" لأغنيتي "Unforgettable" و"يا بنت الإيه".

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كما قدم نجم الراب الأمريكي باقة من أشهر أغانيه التي صاحبتها استعراضات مبهرة خطفت أنظار الجمهور طوال ساعة ونصف الساعة، غنّى خلالها "Unforgettable وFamous وDon't Panic" وأغاني أخرى طالبه بها الجمهور.

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وحرص مونتانا على تقديم أغنية "عيش بشوقك" لتامر حسني و"حبيبي يا نور العين" للهضبة عمرو دياب، وقدم تحية إلى الجمهور المصري قائلاً "تحيا مصر".

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وشاركت فرقة مايسة نصر بـ8 استعراضات مبهرة مع فرنش مونتانا لأغاني "Work وPop That وThese Hoes Aint Loyal وUnforgettable وNo stylist وAll the way up وNo shopping وNour El Ain".

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فرنش مونتانا اسمه الحقيقي كريم خربوش وولد في 9 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1984، وهو مغني راب ومنتج ورجل أعمال أمريكي من أصل مغربي، هاجر إلى الولايات المتحدة مع أسرته عندما كان عمره 13 عاماً.

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