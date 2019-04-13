الذكاء الاصطناعي يكشف مصير أبطال صراع العروش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ملصق مسلسل صراع العروش
صمم طلاب في جامعة ميونيخ التقنية تطبيقاً حسابياً للتكهن بمن سيجلس على العرش الحديدي في مسلسل "جيم أوف ثرونز" (صراع العروش) الشهير ما قد يفقد الدراما ذات الشعبية العالمية عنصر المفاجأة الذي تشتهر به.
وكان طلاب لعلوم الكمبيوتر في الجامعة نفسها ابتكروا عام 2016 خوارزمية قبل بدء الموسم الـ6 من مسلسل "صراع العروش" وصدقت توقعات التطبيق بعودة شخصية جون سنو إلى الحياة.
وأُعد الطلاب التطبيق بحيث يبحث على الإنترنت عن معلومات حول كل شخصية ثم تخضع هذه المعلومات لمعالجة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتقييم فرص بقاء الشخصيات على قيد الحياة.
وأوضح الطالب، كريستيان دالاجو: "جمعنا النتائج من صفحات ويكيبيديا مختلفة وصفحات مشابهة عن الكتب والمسلسل التلفزيوني وحذفنا بيانات كنوع وعمر الشخصية، ثم جمعنا كل هذا لتدريب الخوارزمية حتى تخبرنا بموعد وفاة هذه الشخصية"، مضيفا: "هناك احتمال كبير أن تصدق توقعات التطبيق".
ووفقاً للخوارزمية الجديدة فإن شخصية دينيريس تارجيريان، هي الأوفر حظا للبقاء على قيد الحياة حتى نهاية الموسم الأخير الذي يبدأ عرضه، الأحد.
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