- 1/13
- 2/13
- 3/13
- 4/13
- 5/13
- 6/13
- 7/13
- 8/13
- 9/13
- 10/13
- 11/13
- 12/13
- 13/13
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الفيلم الجديد يضم الشخصيات الرئيسية التي يحبها عشاق هذه الأفلام
استضاف مركز للمؤتمرات في مدينة شيكاغو الأمريكية، الجمعة، حفلاً دعائياً للكشف عن مقتطفات من الفيلم الجديد من "ستار وورز"، وهو الجزء الأخير من السلسلة الأصلية التي بدأت عام 1977.
ومن المقرر عرض الفيلم الذي يحمل اسم "ذي رايز أوف سكايووكر"، وهو من إخراج جاي جاي أبرامز، نهاية ديسمبر/كانون الأول في دور العرض حول العالم.
ويبدأ الشريط الترويجي للفيلم، الذي يستمر دقيقتين، على مشهد مصوَّر عن قريب يظهر "راي" في ديكور صحراوي فيما يطن صوت لوك سكايووكر (مارك هاميل) في الآذان.
ويقول أبرامز إنَّ أحداث الفيلم الجديد لا تتبع أحداث الجزء الثامن من السلسلة، التي أصدرت في عام 2017، على الفور "فقد مر بعض الوقت".
ويضم هذا الجزء التاسع والأخير من "ستار وورز" الشخصيات الرئيسية التي يحبها عشاق هذه الأفلام منذ 40 عاماً.
ويعيد الفيلم بعض الشخصيات التي كان يعتقد أنَّها اختفت مثل الإمبراطور بالباتين الذي أدى دوره إيان ماكدارميد منذ بداية السلسلة. وينتهي المقطع الذي عرض، الجمعة، بضحكة بالباتين الشريرة.
ويضم الفيلم أيضاً مشاهد لكاري فيشر التي أدت دور الأميرة ليا وتوفيت في أواخر عام 2016، إلا أن عالم "ستار وورز" الذي تملك حقوق نشره حالياً شركة "ديزني" لن يتوقف.
ويجري حالياً التخطيط لثلاثيتين جديدتين منفصلتين، واحدة لمصممي مسلسل "جيم أوف ثرونز "، والأخرى لريان جونسون.. ومن المفترض أيضا بث مسلسل بعنوان "ذي مندالوريان" على منصة البث التدفقي "ديزني+".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. عرض مقتطفات للجزء الأخير من سلسلة "ستار وورز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.