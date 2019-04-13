الفنان ماهر مازال يحصد نجاح اغنيته “إنت هيِّ”

منذ طرحها على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب وحتى يومنا هذا، مازالت أغنية “إنت هيِّ” للفنان اللبناني ماهر تحصد نجاحاً كبيرًا، حيث يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ويرددها الجمهور باستمرار.

الاغنية التي طرحت منذ قرابة الشهرين، وهي ذات طابع عاطفي شبابي مميز، من كلمات وألحان ماهر نفسه، توزيع Vox Box، وانتاج تايغا. وصورها على طريقة الفيديو كليب مع المخرجة هيفا الفقيه التي قدمت ماهر بطريقة عصرية وجريئة وقريبة من عنصر الشباب في العمل.

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اللافت من خلال مقاطع الفيديو التي ينشرها ماهر باستمرار على حسابه عبر موقع انستغرام، ان الاغنية تشهد رواجًا كبيرًا خصوصًا في المحلات المخصصة للسهر، اذ تعتمد الايقاع السريع، فتصنع اجواء حماسية تناسب أجواء الحفلات وعشاق السهر، كما يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

الجدير بالذكر ان الفنان يحيي حفلات غنائية اسبوعية في ملهى “تايغا” الليلي، الذي يقصده عدد كبير من الجمهور ومتابعي ومحبي ماهر ليتشاركوا معه اجمل اللحظات على وقع الاغنيات التي يقدمها بصوته المميز، فيخلق اجواءً حماسية في المكان.