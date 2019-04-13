بيلا حديد باطلالة مثيرة مع حبيبها على البحر

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Apr 13, 2019
نشرت عارضة الأزياء الأميركية، الفلسطينية الأصل، بيلا حديد صورة تجمعها مع حبيبها المغني “ذا ويكند” من رحلتهما العاطفية على البحر.
بيلا نشرت ايضاً مجموعة من الفيديوهات على حسابها عبر موقع سنابشات وهي تستمتع بوقتها حيث ظهرت بكامل انوثتها وهي ترتدي البيكيني.
وبدأت “حديد” بمواعدة المغني الكندي في بداية عام 2015، الا انهما انفصلا في نوفمبر 2016، ثم عادا الى بعضهما في حزيران 2018.
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