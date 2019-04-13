Apr 13, 2019 نشرت عارضة الأزياء الأميركية، الفلسطينية الأصل، بيلا حديد صورة تجمعها مع حبيبها المغني “ذا ويكند” من رحلتهما العاطفية على البحر. بيلا نشرت ايضاً مجموعة من الفيديوهات على حسابها عبر موقع سنابشات وهي تستمتع بوقتها حيث ظهرت بكامل انوثتها وهي ترتدي البيكيني. Advertisements وبدأت “حديد” بمواعدة المغني الكندي في بداية عام 2015، الا انهما انفصلا في نوفمبر 2016، ثم عادا الى بعضهما في حزيران 2018.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيلا حديد باطلالة مثيرة مع حبيبها على البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.