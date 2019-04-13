هنا شيحة توجه رسالة لشقيقتها حلا بشأن "زلزال".. فماذا قالت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة المصرية هنا شيحة البرومو الدعائي لمسلسل "زلزال"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ووجهت رسالة إلى شقيقتها "حلا" المشاركة في بطولته مع الفنان محمد رمضان.

وقالت "هنا" في رسالة لها عبر حسابها على إنستغرام: "حبيبتي يا حلولا.. مستنيه اشوفك في رمضان والشاشه تنور بحضورك"، مضيفة: "ألف مبروك زلزال مع الصديق النجم محمد رمضان".

ومسلسل "زلزال" من بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، نسرين أمين، منى عبد الغني، هنادي مهني، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، وسلوى عثمان، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجي.

وطرحت شركة سينرجى "برومو" تشويقيًا لمسلسل "زلزال" الذى يخوض به النجم محمد رمضان السباق الرمضانى المقبل.

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على الجانب الأخر كشفت الفنانة حلا شيحة، تفاصيل مشاركتها في أول فيلم لها تنافس به في المهرجانات السينمائية، بعد ما يقرب من ١٣ عامًا منذ اعتزالها.

وقالت "شيحة"، خلال لقاء تلفزيوني لها: إنها تجسد في الفيلم شخصية مذيعة تعمل على إنجاز تقرير عن شاعر من الإمارات هو طرفة بن العبد، الذي قُتل في سن الشباب.