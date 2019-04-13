صورة جديدة لابنة نوال الزغبي .. والجمهور يعلّق: "نسخة عن أمها"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في إطلالة جديدة، ظهرت تيا دياب بملامح تشبه والدتها الفنانة اللبنانية نوال الزغبي؛ الأمر الذي أكده جمهورها ومتابعوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك مصفف الشعر اللبناني فيكتور كيروز صورة جديدة لـ "تيا دياب" ابنة الفنانة نوال الزغبي عبر حسابه على إنستغرام، بعد أن خضعت لجلسة لتصفيف الشعر.

الصورة التي شاركها فيكتور، علّق عليها قائلًا: "ابنة مثل الأم"، ليكشف وجه الشبه الكبير بينهما والتي لاقت استحسان الجمهور.

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جمهور نوال الزغبي، في تعليقاته على الصورة أكد التشابه الكبير بينهما وأيّد وجهة نظر فيكتور، وجاءت التعليقات كالتالي: "نوال الزغبي النسخة الأصلية" و"نسخة عن أمها...بتجنن".

يذكر أن تيا تصالحت مع والدتها بعد فترة انقطاع استمرت قرابة عام عاشت خلالها مع والدها إيلي ديب، وكان أول ظهور لهما سويًا في حفل توقيع ألبوم نوال الجديد " كده باي".