عرض فيلم "خبصة" في الإمارات.. إليكِ ردود فعل نجوم العمل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت صالة فوكس سينما حضورًا واسعًا للفيلم اللبناني "خبصة" في عرضه الأول بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد النجاح الذي حققه في لبنان، حيث تدور أحداث الفيلم حول قصة واقعية مستوحاة من تفاصيل حياتنا اليومية.

وشارك في الفيلم مجموعة من الممثلين الذين يخوضون فيه تجربتهم السينمائية للمرة الأولى، ورغم ذلك استطاعوا أن يحوزوا على إعجاب غالبية من شاهدوا الفيلم الذي قُدم بطريقة كوميدية بسيطة فيها من السلاسة والمتعة بما يكفي أن يعد بهما جواز سفر أوصله إلى تصنيفات الأفلام الناجحة بشهادة النقاد.

كاميرا "فوشيا" واكبت العرض الأول وحاورت نجوم العمل.