كارول سماحة: أضع عائلتي في المرتبة الأولى

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أكدت الفنانة كارول سماحة حرصها الشديد على عائلتها التي تضعها في المرتبة الأولى بين أولوياتها. مشيرةً إلى أنها عاشت فترة صعبة جداً في العام الماضي بسبب مرض زوجها الذي لازمته لحوالي أربعة أشهر في المستشفى ما أبعدها عن الوسط الفني سراً دون أن تكشف الأمر إعلاميا.

وجاء تصريح "سماحة" في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي حيث شددت على أن العائلة هي الأساس لاستقرار الحياة .



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