إيرادات الجمعة.. "Shazam" الأول و"Wonder Park" في المركز العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Shazam" بطولة Zachary Levi، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الجمعة 12 أبريل، إيراد قُدر بـ482 ألفًا و605 جنيهات.

وجاء فيلم "Pet Sematary" بطولة Jason Clarke، في المركز الثاني، محققًا 156 ألفًا و709 جنيهات، واحتل المركز الثالث فيلم "Hellboy" بعد تحقيقه 133 ألفًا و90 جنيهًا، وكان المركز الرابع من نصيب فيلم "Captain Marvel" بطولة Brie Larson، والذي حقق 130 ألفًا و465 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Us" بطولة Lupita Nyong'o، بعد تحقيقه 97 ألفًا و149 جنيهًا، في المركز السادس يأتي فيلم "Dumbo" بطولة Colin Farrell، والذي حقق أمس 81 ألفًا و912 جنيهًا، وفاز بالمركز السابع فيلم "Kursk" بطولة Matthias Schoenaerts محققًا 56 ألفًا و213 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم "Five feet Apart" بطولة Haley Lu Richardson، ووصلت إيراداته لـ38 ألفًا و534 جنيهًا، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم " Escape Room" بطولة Taylor Russell، ووصلت إيراداته لـ37 ألفًا و621 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "Wonder Park" بعد تحقيقه 30 ألفًا و107 جنيهات.