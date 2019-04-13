محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: نشرت الفنانة ناهد السباعي مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل "الزوجة 18"، المقرر عرضه في رمضان المُقبل عبر صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام". وظهرت ناهد خلال الفيديو وهي ترقص على أنغام "القلب يا جميل"، للمطرب الشعبي محمود الليثي ويرقص معها عدد من أبطال المسلسل منهم الفنان حسن الرداد والفنانة شيماء سيف. "مسلسل الزوجة 18" بطولة حسن الرداد، سلوى خطاب، محمود البزاوي، شيماء سيف، هيدي كرم، ومحمود الليثي، إيناس كامل، آية سماحة، كوكي، ومن إنتاج ممدوح شاهين، وإخراج مصطفى فكري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- وصلة رقص لناهد السباعي وحسن الرداد مع فريق "الزوجة 18" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.