أنوشكا لـ"الخليج 365": "غيرانة" من "الملك لير" وأعود للغناء سبتمبر المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة أنوشكا إنها تتمنى الوقوف على خشبة المسرح من جديد، بعد غياب عنه منذ أخر أعمالها "أولاد الغضب والحب"، والتي قدمتها قبل 9 سنوات، وشاركها في البطولة الفنان الراحل أحمد راتب.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مسرحية (الملك لير) جعلتني أشعر بغيرة، ونفسي أقف على المسرح من تاني".

وعن رأيها في تقديم نص شكسبيري مثل "الملك لير" على خشبة مسرح خاص، قالت "احترام عقلية المشاهد سيدفع الجمهور للإقبال على مشاهدة العرض، وأراها بداية موفقة، مبروك لينا رجوع المسرح، ومش مهم فين، المهم ان أضواء المسرح ترجع تاني".

من ناحية أخرى، أكدت أنوشكا أن لديها أكثر من سيناريو لأعمال تليفزيونية، لكنها لا تعرف إذا ما كانت ستلحق بالعرض الرمضاني أم لا، وفيما يتعلق بالغناء كشفت عن تحضيرها أعمال غنائية ستطرحها في سبتمبر وأكتوبر 2019.