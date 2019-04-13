شاهد: السدحان ينشر فيديو لأول ظهور له على شاشة التلفزيون

نشر الفنان عبدالله السدحان، فجر اليوم، من خلال صفحته بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لأول ظهور له على شاشة التلفزيون.

وعلق الفنان الكوميدي على المشهد قائلا: ”أول مشهد لي أمام الكاميرا كنت سنه ثانيه ثانوي .. بعدها توقفت إلى أن تخرجت من الجامعة .. هذا المسلسل أيام لاتنسى لم أتعرف عَلى الشخصية وأبعادها إلا في الحلقة السادسة، حيث يتم تسليمي المشاهد التي ستصور غداً فقط وهكذا كل يوم بيومه.