نشر الفنان عبدالله السدحان، فجر اليوم، من خلال صفحته بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لأول ظهور له على شاشة التلفزيون.
وعلق الفنان الكوميدي على المشهد قائلا: ”أول مشهد لي أمام الكاميرا كنت سنه ثانيه ثانوي .. بعدها توقفت إلى أن تخرجت من الجامعة .. هذا المسلسل أيام لاتنسى لم أتعرف عَلى الشخصية وأبعادها إلا في الحلقة السادسة، حيث يتم تسليمي المشاهد التي ستصور غداً فقط وهكذا كل يوم بيومه.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: السدحان ينشر فيديو لأول ظهور له على شاشة التلفزيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.