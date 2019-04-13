شاهد.. يسرا تشارك العناني افتتاح مقبرة خوي النبيل بسقارة

أكدت الفنانة الكبيرة يسرا ان ما تمتلكه مصر من آثار عظيمة وفريدة تجعلنا نشعر بالفخر أمام العالم بأننا مصريون ولنا حضارة وآثار رائعة مثل الأهرامات وأبوالهول والأقصر وأسوان وسفارة .
واضافت خلال حضورها بصحبة د خالد العناني وزير وعدد من سفراء الدول الاوربية جولة بمنطقة سقارة لزيارة مقبرة خوي النبيل لدي الملك جد كارع شعرت بالفخر عندما
وقالت يسرا ربما المرة الأولى التي احضر فيها افتتاح مقبرة تحمل رسومات
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