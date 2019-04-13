شاهد.. يسرا تشارك العناني افتتاح مقبرة خوي النبيل بسقارة

أكدت الفنانة الكبيرة يسرا ان ما تمتلكه مصر من آثار عظيمة وفريدة تجعلنا نشعر بالفخر أمام العالم بأننا مصريون ولنا حضارة وآثار رائعة مثل الأهرامات وأبوالهول والأقصر وأسوان وسفارة .

واضافت خلال حضورها بصحبة د خالد العناني وزير وعدد من سفراء الدول الاوربية جولة بمنطقة سقارة لزيارة مقبرة خوي النبيل لدي الملك جد كارع شعرت بالفخر عندما

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نزلت المقبرة مع الوزير خالد العناني النشيط والمثقف حسبما قالت بما تمتلكه مصر من اثار عظيمة وفريدة وضعت مصر محط أنظار العالم وانبهرت بروعة وجمال وعظمة اجدادنا الفراعنة من الفن والعمارة والحضارة التي تركوها لنا.

وقالت يسرا ربما المرة الأولى التي احضر فيها افتتاح مقبرة تحمل رسومات

تجسد الحياة في عهدهم بهذا الرقي والدقة والروعة في الالوان والرسومات التي تحدت الزمن وعاشت اكثر من 4000عام ترفع راية الصمود وعظمة المصري القديم واشادت يسرا بمجهود وزارة الآثار والدولة بحجم الاكتشافات الأثرية المهمة مؤخرا وهي تعكس الإرادة المصرية في التحدي لكل الظروف وترسخ قدرة الدولة علي العمل والنجاح بالخروج بالمشروعات الأثرية الكبري مثل المتحف الكبير ومتحف الحضارة وتطوير منطقة الأهرامات الأثرية وغيرها مما يؤكد قدرة مصر علي الحفاظ علي الاستقرار والأمن