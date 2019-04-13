اليوم..أنغام تحيي حفلًا كبيرًا بالسعودية

تحيي، اليوم، النجمة المصرية أنغام حفلاً ضخما في مدينة الرياض بالسعودية، بقيادة الماسيترو هاني فرحات، وسط حضور عدد كبير من الجاليات العربية، ووسط محبيها من الوطن العربي . محبيها من الوطن العربي . سوف تقدم "أنغام" باقة من أروع أغانيها، وأغاني ألبومها الجديد "حالة خاصة جداً"، التي طرحته منذ فترة، وحقق الألبوم نجاحاً كبيراً. والجدير بالذكر ان سوف تحيي النجمة أنغام حفلاً يوم 28 أبريل المقبل، على المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية، بمصاحبة المايسترو هانى فرحات أيضًا.

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