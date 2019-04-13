شاهد.. "عملية تجميل" أحدث عروض مسرح مصر تتصدر جوجل قبل عرضها

تصدر فريق "مسرح مصر"، مؤشر البحث العالمي جوجل بعد نشر صور العرض المسرحي الجديد "عملية تجميل" قبل عرضها، وذلك على الحساب الخاص بهم بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

من المقرر أن تعرض مسرحية "عملية تجميل"، للمرة الأولي اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، علي شاشة ام بي سي مصر، ويشارك في العرض كل من: الفنان أشرف عبدالباقي، حمدي الميرغني، مصطفي



يذكر أن عروض الموسم الثالث تتضمن 9 مسرحيات لم تعرض بعد، وكان أشرف عبد الباقي وفرقته المسرحية انتهوا من تقديم الموسم الرابع من "مسرح مصر" على خشبة مسرح جراند نايل تاور في شهر فبراير الماضي.











للمرة الأولي اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، علي شاشة ام بي سي مصر، ويشارك في العرض كل من: الفنان أشرف عبدالباقي، حمدي الميرغني، مصطفيخاطر، ويزو، سارة درزاوي، محمد أنور، ابرام سمير، أوس أوس، وغيرهم.يذكر أن عروض الموسم الثالث تتضمن 9 مسرحيات لم تعرض بعد، وكان أشرف عبد الباقي وفرقته المسرحية انتهوا من تقديم الموسم الرابع من "مسرح مصر" على خشبة مسرح جراند نايل تاور في شهر فبراير الماضي.

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