آدم ممتع بـ"ملك الأحزان" .. خامة الصوت القادرة على تقديم كل الألوان

ميرنا وليد - بيروت - عودنا الفنان اللبناني آدم على أعمال غنائية تحقق نجاحات كبيرة، وهذه المرة أطل آدم بأغنية جديدة بعنوان "ملك الأحزان".
وعلى الرغم من أن الأغنية تحمل الحزن عنواناً لها، إلا أن لحنها الموسيقي راقص وخفيف، وتنتمي للأغنيات الشعبية المصرية السريعة، التي تدخل القلب سريعاً وتعيش لسنوات طويلة، كيف لا والذي لحّن العمل هو الفنان عصام كاريكا المعروف بعشقه الكبير للحلن السريع والخفيف.
أما كلمات العمل التي كتبها محمد هلال، فتبدو سلسة وتصف الواقع الشعبي بطريقة السهل الممتنع، وهنا نقطة قوة الأغنية، بالإضافة إلى أن آدم أثبت مرة جديدة أن خامة صوته لينة وقادرة على تقديم كل الألوان بإحتراف كبير.
جميلة عودة آدم للأغنية المصرية بلون جديد وسريع، فالتجديد ضرورة لكل فنان كي يحقق النجاحات.
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