أحمد صلاح حسني في كواليس "لأخر نفس"

شارك الفنان الشاب أحمد صلاح حسني، جمهوره بصورة جديدة من تصوير مسلسله الرمضاني المقبل "لآخر نفس".

"لآخر نفس" يشارك في بطولته كل من فتحي عبدالوهاب، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبدالحليم، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبدالحليم، وإنتاج شركة "سينرجي"، وتأليف أمين جمال وعبدالله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على.