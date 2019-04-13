كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد صلاح حسني في كواليس "لأخر نفس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شارك الفنان الشاب أحمد صلاح حسني، جمهوره بصورة جديدة من تصوير مسلسله الرمضاني المقبل "لآخر نفس".
ويشارف تصوير المسلسل على الانتهاء في الأيام المقبلة، وتلعب بطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.
"لآخر نفس" يشارك في بطولته كل من فتحي عبدالوهاب، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبدالحليم، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبدالحليم، وإنتاج شركة "سينرجي"، وتأليف أمين جمال وعبدالله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على.