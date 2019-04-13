شاهدوا لعبة ببجي بالمساجد أثناء خطبة الجمعة

كتب امير فتحي في السبت 13 أبريل 2019 01:29 مساءً - أظهر مقطع فيديو، اقتحام لعبة ببجي المساجد، أثناء خطبة الجمعة، في عمان.

وأوضح الفيديو، رجل وهو يمسك الهاتف، ويلعب لعبة ببجي أثناء إلقاء خطبة الجمعة.