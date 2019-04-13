بالصور.. نجوم الفن المصري في عزاء محمود الجندي

حضر مراسم عزاء الفنان الراحل محمود الجندي، التي أُقيمت في دار مناسبات المجمع الإسلامي بمدينة 6 أكتوبر جنوب القاهرة، الجمعة، حشد كبير من نجوم الفن المصري، بالإضافة إلى المفتي السابق للديار المصرية علي جمعة.

ومن أبرز الحضور منى زكي ومنة شلبي ودنيا وإيمي سمير غانم وهنا شيحة ورانيا محمود ياسين وإيمان العاصي ونجوى فؤاد وماجدة زكي وشهيرة ووفاء عامر وهالة فاخر وشيماء سيف وشيرين وفردوس عبدالحميد وهالة صدقي وبوسي شلبي وسهر الصايغ وصابرين وشيري عادل ودلال عبدالعزيز ورجاء الجداوي وسلوى عثمان وهنادي مهنا وإنجي وجدان.





كما حضر وحيد حامد وأشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وعلي بدرخان، وسامح حسين، والمخرج محمد فاضل، وسيد رجب، وميدو عادل، وهشام ماجد، وأحمد حلاوة، ومحمد ثروت، وأيمن عزب، ووائل إحسان، وحسام داغر، والمخرج أحمد البدري، وإيهاب فهمي، والمخرج أحمد نادر جلال.

ذلك بالإضافة إلى محمد هنيدي، وأحمد مكي، وأكرم حسني، ومصطفى خاطر، وصلاح عبدالله، وفتحي عبدالوهاب، وأحمد السعدني، والمخرج سامح عبدالعزيز، وأحمد فلوكس ومحمد ممدوح، ومحمد أبو داود، وتامر حبيب، والمطرب أحمد عدوية، وكريم ومحمد محمود عبدالعزيز والمخرج رامي إمام.

توفي الممثل المصري محمود الجندي، في ساعة مبكرة صباح الخميس، عن 74 عاماً، بعد أزمة صحية قصيرة، وشُيع جثمانه من مسجد الشيخ عبدالحكم في أبو المطامير بالبحيرة، وأدى المئات من أهالي بلدته صلاة الجنازة وسط حضور لعدد من الفنانين.









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