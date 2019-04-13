عرض فيلم للمغنيين دونالد جلوفر وريهانا في مهرجان كوتشيلا

شهد مهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الجمعة، عرض الفيلم المنتظر لمغني الراب الأمريكي دونالد جلوفر المعروف باسم تشايلدش جامبينو، والذي تشارك فيه أيضاً المغنية ريهانا.

وعُرِض الفيلم ويحمل اسم "جوافا أيلاند" (54 دقيقة) بعد منتصف الليل، عقب وصلة فنية أداها تشايلدش جامبينو في الليلة الأولى للمهرجان.



وسيكون الفيلم متاحاً على "أمازون برايم" بعد العرض الأول الذي نظمته "يوتيوب" في المهرجان، وهو يتناول مواضيع سياسية وفنية.

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وجرى تصوير فيلم الإثارة هذا في كوبا وأخرجه هيرو موراي، الذي أخرج أيضاً مسلسل "أتلانتا"، الذي يؤدي فيه جلوفر دوراً رئيسياً، وفيديو-كليب أغنية "ذيس إذ أمريكا" لجامبينو.

وقال المغني في شريط إعلاني قصير للفيلم: "نحن نعيش في الجنة لكن لا أحد منا فعلياً لديه الوقت أو الوسائل للعيش فيها".

وفي الوقت نفسه، أعلنت "نتفليكس" أنها ستصدر فيلم بيونسيه الجديد "هوم كامينج" في 17 أبريل/نيسان الجاري وهو وثائقي عن أدائها الرائع في نسخة عام 2018 من مهرجان كوتشيلا.