يسرا تزف خبرًا سعيدًا لجمهورها

بعد غياب سبع سنوات عن الأعمال السينمائية، تعود النجمة المصرية يسرا الى السينما بفيلم يحمل عنوان “صاحب المقام”، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل، إنتاج أحمد السبكي‎.

في نفس السياق، زفّت صفحة يسرا الخبر السعيد للجمهور بنشر صورة على موقع انستغرام تجمع الممثلة بالمنتج أحمد السبكي والمخرج محمد العدل.

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آخر اعمال يسرا السينمائية “جيم أوفر” هو فيلم كوميدي بطولة يسرا، مي عز الدين، محمد نور وغيرهم عرض في صيف 2012.

من جهة أخرى، خرجت يسرا من منافسات شهر رمضان 2019 بعد أن توقف مشروع مسلسها الجديد بسبب ضيق الوقت.

وكانت يسرا قد حسمت قرارها بدخولها المنافسة في الشهر الفضيل بمسلسل “بيت العيلة”، الا انه وبسبب ضيق الوقت وضخامة الانتاج لن يستطيع العمل اللحاق بالشهر الفضيل، ما دفع بالقيمين عليه تأجيله الى رمضان 2020.

نذكر ان يسرا اطلت في رمضان 2018 بمسلسل يحمل عنوان “لدينا أقوال أخرى” انتاج العدل غروب.