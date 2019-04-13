شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات متنوعة فى ملتقى فنون الأوبرا بالمكشوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر على مدار 3 أيام بدءا من اليوم السبت حتى الاثنين على المسرح المكشوف ملتقى فنون الأوبرا، وذلك تحت إشراف الدكتور مجدى بغدادى رئيس البيت الفنى بالأوبرا وتنسيق عام للمهندسة إيمان مكاوى قومسير الملتقى.

يتضمن الملتقى ورش فنية وندوات ثقافية بحضور نخبة من كبار الفنانين والأساتذة التشكيليين والنقاد، وتبدأ الفعاليات فى الثالثة بعد ظهر اليوم بحضور كوكبة من نجوم فرق الأوبرا المختلفة، وفى السادسة تقام ندوة تستضيف الناقد الدكتور سمير غريب والرئيس الأسبق لجهاز التنسيق الحضارى، الدكتور عبد العزيز الجندى مؤسس مجموعة اللقطة الواحدة وأستاذ قسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة، وتتضمن عرض فيديو للوحات التى أبدعها الفنانون، وفى الثامنة مساء يحضر المشاركون فى الملتقى حفل أوركسترا القاهرة السيمفونى على المسرح الكبير بمناسبة أعياد الربيع.

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وتبدأ فعاليات اليوم الثانى غدا الأحد فى الثالثة بعد الظهر بورشة فنية، وفى السادسة مساء تعقد ندوة للدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية والدكتور مراد درويش أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة.

ويختتم الملتقى بورشة عمل تبدأ فى الثالثة بعد ظهر الاثنين تليها ندوة يتحدث فيها الدكتور ياسر منجى أستاذ الجرافيك والتصميمات بكلية الفنون الجميلة والدكتورة إيمان مصطفى المدير الفنى لفرقة أوبرا القاهرة.