شكرا لقرائتكم خبر عن بـ"تيشيرت رقم 7".. ندى بسيونى تدعم الأهلى قبل لقاء الإياب أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعمت الفنانة ندى بسيونى، المعروف عنها الانتماء كرويا بتشجيع النادى الأهلى، فريق الكرة قبل مباراة الإياب أمام صن داونز الجنوب إفريقى، المقرر لعبها فى السادسة مساء اليوم، وظهرت ندى وهى ترتدى تيشيرت النادى الأهلى، صحبتها بتعليق "معاك يا أهلى".



ندى بسيونى

ويستضيف الأهلى نظيره ماميلودى صن داونز، مساء اليوم السبت، فى السادسة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويدخل الأهلى اللقاء وهو فى موقف صعب، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق ريمونتادا غير مسبوقة تاريخياً، بعد خسارة مباراة الذهاب فى بريتوريا بجنوب افريقيا بخماسية نظيفة السبت الماضى وهى النتيجة التي ترشح صعود صن داونز بقوة، وتضعف من أمال الأهلى كثيراً فى اجتياز هذا الدور.