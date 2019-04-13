برهان علوية يغيب عن ندوة تكريمه في "الإسماعيلية السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

غاب المخرج اللبناني برهان علوية، عن حضور ندوة تكريمه من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، والتي أقيمت اليوم السبت في تمام الساعة 11 صباحًا، وأدارها الناقد اللبناني نديم جرجورة.

وبعد الندوة عُرض فيلم "لا يكفي أن يكون الله مع الفقراء" لبرهان علوية، والمُشارك ضمن فعاليات الدورة 21 من مهرجان الإسماعيلية، والتي تُقام في الفترة من ١٠ إلى ١٦ أبريل، بقصر ثقافة الإسماعيلية.

وافتتحت وزيرة الثقافة د.إيناس عبدالدايم، الأربعاء 10 أبريل، فعاليات الدورة الـ٢١ من مهرجان الإسماعيلية، بقصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور محافظ الإسماعيلية اللواء حمدي عثمان، ورئيس المركز القومي للسينما د.خالد عبدالجليل، ورئيس المهرجان الناقد عصام زكريا والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.