ناهد الشريف تتصدر السوشيال ميديا.. والسبب: باتريسيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خبر زيارة "باتريسيا"، ابنة الفنانة الراحلة ناهد الشريف قبرها للمرة الأولي منذ رحيلها في 7 أبريل عام 1981، تأثرًا بمرض السرطان، مما جعلها تتصدر مؤشر البحث العالمي

"جوجل".

وشاركت المذيعة بوسي شلبي، باتريسيا لحظة زيارتها لقبر والدتها، حيث انهارت بالبكاء بمجرد وصولها، وقد وصفت ذلك اللقاء باللحظة الإنسانية، والتقت باتي بعد ذلك

عدد من نجمات الفن صديقات والدتها منهن، رجاء الجداوي، دلال عبدالعزيز، نجوي فؤاد، وغيرهم.يذكر أن باتريسيا الشهيرة بـ"باتي"، والدتها الفنانة ناهد الشريف "سميحة محمد زكي"، أخذها والدها اللبناني الجنسية وسافر إلي لبنان مسقط رأسه لتعيش معه، لكن في ذكراها قررت المجئ وزيارة قبرها.