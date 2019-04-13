شاهد.. تعليق رانيا فريد شوقي على زيارة سيد رجب لعروس يتيمة يوم زفافها

عبرت الفنانة رانيا فريد شوقي عن سعادتها باللفتة اللطيفة التي صدرت من الفنان سيد رجب بعد زيارته لإحدي الفتيات، حيث فاجأها بحضور حفل زفافها، فقد رأت فيه الفتاة صورة مثالية للأب الحنون عندما قدم شخصية عبدالحميد في مسلسل "أبو العروسة" وتمنت أن يشاركها تلك اللحظة السعيدة تعويضًا لها عن والدها الراحل.

فنشرت رانيا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو ظهر فيه سيد رجب لحظة

وصوله لحفل الزفاف واستقبال الفتاة له، وسعادتها بعد أن غمرها بحضن أبوي، وعلقت قائلة: "في بنت كان نفسها الفنان سيد رجب يحضر فرحها لأن باباها متوفي وأصدقاء العروسة قدروا يوصلوا للأستاذ سيد رجب".

وتابعت: "فعلا حضر الفرح ومعاه المؤلف الأستاذ هاني كمال اللي صنع أبو العروسة وشخصية عبدالحميد.. حبيبي يا أستاذ سيد ربنا

يبارك في عمرك وصحتك ويجبر بخاطرك زي ما جبرت بخاطر البنوتة".



جدير بالذكر أن مسلسل أبو العروسة، يدور في إطار اجتماعي ويتناول الأسرة المصرية وحياتها وبعض الأزمات التي تواجههم وكيفية حلها، وشارك فيه نخبة من نجوم الفن منهم: سيد رجب، سوسن بدر، محمود حجازي، ولاء الشريف، رانيا فريد شوقي، مدحت صالح، ميدو عادل، نرمين الفقي، صفاء الطوخي، أحمد صيام، تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.