كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصلة رقص كوميدية لنجوم "الزوجة ١٨" على "إذا كان قلبك كبير" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت الفنانة الشابة ناهد السباعي جمهورها بفيديو جديد من كواليس مسلسلها الرمضاني المقبل "الزوجة ١٨"، وذلك عبر حسابها بموقع الصور "انستجرام".

ظهرت "ناهد" في الفيديو برفقة أبطال العمل (حسن الرداد وشيماء سيف ومحمود الليثي) وهما يرقصون على أنغام أغنية "إذا كان قلبك كبير"، وبدا عليهم الانسجام.

"الزوجة 18"، تأليف محمد أبو السعد، وخالد أبو بكر، وإشراف على الكتابة أمين جمال، ومن إنتاج ممدوح شاهين، وإخراج مصطفى فكري، ويشارك في بطولته: حسن الرداد، وناهد السباعي، وسلوى خطاب، ومحمود البزاوي، وشيماء سيف، وهيدي كرم، ومحمود الليثي.