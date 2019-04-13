أقصر ممثل بريطاني يتزوج من فتاة طويلة وينجب منها طفلة

كتب امير فتحي في السبت 13 أبريل 2019 12:17 مساءً - سلطت صحيفة “ديلي ميل” الضوء على الممثل البريطاني المشهور “جيمس لوستيد”، الذي أصبح أحد أقصر الآباء في المملكة المتحدة، وذلك بعد أن أنجبت زوجته طفلة بعد فترة من الزواج.

وكان “لوستيد” الذي يبلغ طوله3 أقدام و7 بوصات قد تزوج من “كلوي” التي يبلغ طولها5 أقدام و8 بوصات، حيث أنجب الزوجان طفلهما الأول بعد مرور عامين ونصف على زفافهما.

وأفادت الصحيفة أن “لوستيد” الذي يبلغ من العمر30 عامًا استخدم سلمًا في يوم زفافه ليتغلب على فارق الطول بينه وبين زوجته أمام المتواجدين، ليظهر بعد عامين ونصف وهو يحتضن ابنته الرضيعه “أوليفيا”.

ويقول “لوستيد” في حديثه : “إن إبقاء ابنتي بين ذراعي هو بالتأكيد أفضل شعور مررت به في حياتي، لقد كان يوم زواجي من زوجتي الجميلة ” كلوي” هو أفضل يوم في حياتي، فأنا أحبها، لقد أنجبت لي أغلى شئ في حياتي،لا توجد كلمات لوصف إحساسنا الآن”.

يُذكر أن” جيمس لوستيد” قد وُلد وهو يعاني من مشكلة وراثية تسببت في تدهور لمراحل نموه الأولى، ولكن لحسن الحظ لم ترِثها ابنته وستنمو بشكل طبيعي، بحسب ما ورد عن الأطباء، كما أن” لوستيد ” يستعد لدوره الجديد الذي سيلعب فيه دور ساحر مع العارضة ” ليندا لوساردي”.

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