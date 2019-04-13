صابرين بورشيد تفاجأ جمهورها بحذف فيديو طمأنتهم على صحتها قبل سفرها للعلاج

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كتب امير فتحي في السبت 13 أبريل 2019 12:17 مساءً - فاجأت الإعلامية والفنانة البحرينية صابرين بورشيد، جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب حذفها مقطع فيديو كانت أطلت به قبل سفرها لإجراء عملية بالخارج ، تطمئنهم على صحتها .
ونشرتْ صابرين في حسابها، دعاء بالتّمنّي والشّفاء العاجل لها: ” اللهم ألبس صابرين بورشيد ومرضى المسلمين ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل.. “.
وتفاعل معها الجمهور بدعوتهم لها بالشفاء العاجل ، فيما تساءلوا عن سبب حذفها للفيديو .
وكانت الإعلامية والفنانة البحرينية صابرين بورشيد، قد أطلّتْ لأوّل مرّة في تسجيل قصير، للتعليق على الأزمة الصحية الحرجة، التي ألمّتْ بها، وأعلن عنها والدها محمد بورشيد.
وكانت نشرتْ صابرين ، مقطع فيديو، ظهرتْ خلاله على سرير في أحد المستشفيات، وترتدي ملابس التعقيم ، تحدثت به عن الحالة الصحية لها، قائلة: ” هاي.. حبيت أطمنكم علي.. الحمد لله أنا بخير وفي نعمة.. وبس ” .
وكتبتْ تعليقًا على الفيديو القصير: ” حبيت أطمنكم عليّ قبل السفر.. ودعاؤكم لي بالشفاء.. الحمدلله على كل حال ” .
وقال بورشيد، إنّ ابنته تُعاني من ثلاثة أورام سرطانية في الرّأس، وتحتاج إلى السّفر للخارج فورًا، من أجل العلاج، واستجاب الديوان الملكيّ في البحرين، لنداءات أسرة ” بورشيد ” ، وفنانين وإعلاميين، لنقل صابرين للعلاج بالخارج، حيث وجّهتْ وزارة الصّحّة لجنة العلاج في الخارج، لبدء الترتيب لإجراءات سفرها لتلقّي العلاج.
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