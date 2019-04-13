عباس النوري: “الهيبة” يمكن أن يمنع تيم حسن من تقديم ما يشتهيه

كتب امير فتحي في السبت 13 أبريل 2019 12:17 مساءً - كشف الممثل السوري ​عباس النوري​ عن رأيه بالممثل ​تيم حسن​ وب​مسلسل الهيبة​، حيث اشار الى أن “الهيبة” كما “باب الحارة” هما من الأعمال التي تعتمد على عوامل مختلفة في النجاح “مثلاً باب الحارة اعتمد حالة بلاد الشام وبيئتها والشخصيات والكاركتيرات، فأحبها الناس وحققت نسبة مشاهدة، ولكن الناس يمكن أن يحبوا كاركتيرات أخرى، كالذي يقدّمه تيم حسن في الهيبة”.

وعن تيم حسن قال النوري :”تيم نجم محبوب ويملك قاعدة جماهيرية، والناس يعرفون أن خياراته ستكون محط جذب، ولكن هذه تُعدّ واحدة من الأفخاخ التي يمكن أن يقع فيها الفنان، ولذلك عليه أن يتجنّب التكرار. ربما العمل يزيد من شهرته ويحقق نسبة مُشاهدَة، ولكن في لحظة ما، يمكن أن يمنعه من تقديم ما يشتهيه”.

يذكر ان كلام النوري جاء خلال مقابلة اجرتها معه الزميلة هيام بنوت لصحيفة الراي الكويتية.