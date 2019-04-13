ماذا علّق جورج كلوني على الإطاحة بالرئيس السوداني!

كتب امير فتحي في السبت 13 أبريل 2019 12:17 مساءً - علّق الممثل العالمي ​جورج كلوني​ على الأزمة الدائرة في السودان بعد الإطاحة بالرئيس ​عمر البشير​ حيث رأى أن هذه الخطوة ليست كافية بل يجب تفكيك النظام بأكمله.

وأكد الممثل في بيان مشترك مع جون بريندرغاست الناشط في مجال حقوق الإنسان الذي أسس معه جمعية “ذي سنتري بروجيكت” التي تعنى بتحقيقات حول “مجرمي الحرب في إفريقيا”: “انتظر شعب السودان هذا اليوم منذ فترة طويلة، إلا أن ما حصل خطوة أولى باتجاه التغيير الفعلي”.

ودعا كلوني إلى تسليم البشير ليحاكم بتهمة ارتكاب جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي أصدرت في 2009 مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني المخلوع.