الملايين بانتظار النسخة الحية من The Lion King – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: طرحت شركة Walt Disney Studios البرومو الرسمي الثالث للنسخة الحية من فيلم The Lion King عبر موقع “يوتيوب” الشهير.
وتخطى فيديو البرومو الـ20 مليون مشاهدة في فترة لا تتعدَ اليومين على إطلاقه، حيث تصدّر قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا في عدد كبير من بلدان العالم.
الفيلم من إخراج جان فافريو، وكتب السيناريو الخاص به كل من جوناثان روبرتس وليندا ولفيرتون، وهو إعادة تخيل لقصة الأسد الملك استنادًا إلى الفيلم الكلاسيكي الذي أنتج في عام 1994، ومن المقرر انطلاق عرضه في الصالات السينمائية يوم 19 تموز/يوليو من عام 2019 القادم.
الجدير ذكره أنه يشارك في الأداء الصوتي للفيلم كل من النجوم دونالد جلوفر، سيث روجان، جيمس إيرل جونز، بيلي إيشنر، جون أوليفر، شهادي رايت جوزيف، جيدي ماكراري، فلورنس كاسمبا، جون كاني، إيريك اندريه، بيونسيه نولز، ألفر وودارد وغيرهم.
لمشاهدة البرومو الثالث لفيلم The Lion King:
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