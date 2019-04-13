لمحبي جوزيف عطية في أميركا.. استعدوا للقاء نجمكم في هذا التاريخ

يستعد النجم اللبناني جوزيف عطية للسفر الى الولايات المتحدة الاميركية، في جولة فنية جديدة، ابتداء من يوم ٢٦ نيسان الحالي حتى ١٢ ايار المقبل.

وقد زفّ عطية هذا الخبر السار لمتابعيه، خصوصًا الموجودين في اميركا، في منشور على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سأل فيه الجمهور ما اذا كان مستعدًا لجولة الـ٢٠١٩، لافتاً الى انه لا يمكنه الانتظار للقاء جمهوره ومحبيه.

وجاءت حفلات عطية كالتالي:

دالاس: ٢٦ نيسان

هيوستن: ٢٧ نيسان

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سان فرنسيسكو: ٣ ايار

لوس انجلوس: ٤ ايار

تروي: ١٠ ايار

بوستن: ١١ ايار

نيو جيرسي: ١٢ ايار

وكان النجم جوزيف عطية قد طرح مؤخرا اغنية “لحظة” من كلمات وألحان رامي شلهوب، توزيع suat aydooan ، صورها على طريقة الفيديوكليب من توقيع المخرج رامي لطوف. وقد تخطت الاغنية والفيديو كليب حاجز المليونين مشاهد على يوتيوب وتطبيق أنغامي وجميع المنصات الرقمية.