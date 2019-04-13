Apr 13, 2019
فاجأت المغنية الأميركية أريانا غراندي متابعها على حسابها الخاص عبر موقع انستغرام بنشرها لأول مرة صورة أشعة لدماغها وذلك بعد الصدمة التي تعرضت لها اثر التفجيرات التي حدثت في حفلتها في مانشستر منذ عامين تقريباً.
وتُظهر صورة الاشعة الصدمة التي تعرض لها دماغ اريانا بعد الهجوم الارهابي الذي ضرب حفلتها في انكلترا وأدى إلى مقتل 19 شخصًا على الأقل وإصابة نحو 50.
وكانت “غراندي” قد تعرضت لانهيار بعد وقوع الانفجار وكتبت على تويتر: “منهارة. من أعماق قلبي أنا في غاية الأسف. ليس لدي كلمات”.
كانت هذه تفاصيل خبر اريانا غراندي تكشف عن صورة صادمة لها بعد تفجير مانشستر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.