اريانا غراندي تكشف عن صورة صادمة لها بعد تفجير مانشستر

فاجأت المغنية الأميركية أريانا غراندي متابعها على حسابها الخاص عبر موقع انستغرام بنشرها لأول مرة صورة أشعة لدماغها وذلك بعد الصدمة التي تعرضت لها اثر التفجيرات التي حدثت في حفلتها في مانشستر منذ عامين تقريباً.

وتُظهر صورة الاشعة الصدمة التي تعرض لها دماغ اريانا بعد الهجوم الارهابي الذي ضرب حفلتها في انكلترا وأدى إلى مقتل 19 شخصًا على الأقل وإصابة نحو 50.

وكانت “غراندي” قد تعرضت لانهيار بعد وقوع الانفجار وكتبت على تويتر: “منهارة. من أعماق قلبي أنا في غاية الأسف. ليس لدي كلمات”.