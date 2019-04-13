سيد رجب يحقق أمنية معجبة ويكون لها "أبو العروسة".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ضرب الفنان المصري سيد رجب، نجم المسلسل الشهير "أبو العروسة"، المثل في الإنسانية، بتلبيته رغبة إحدى الفتيات التي طلبت منه حضور حفل زفافها وتسليمها لعريسها، في ليلة العُمر، في ظل وفاة والدها.

وحضر رجب حفل الزفاف، وقابلته الفتاة وأسرتها بالأحضان، وسط تفاعل وبكاء من الحاضرين للحفل، ورقص معها على أنغام أغنية "أبو العروسة"، التي أطلقها المطرب المصري مدحت صالح، ضمن أحداث المسلسل.

وتعود الواقعة، إلى نشر الفتاة "العروس"، منشورًا عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تبادله متابعون عبر "السوشال ميديا".

وشاركت الفنانة الشابة إنجي خطاب، منشور الفتاة، عبر حسابها، وعلقت: "لو حد يعرف الفنان الكبير سيد رجب يقول له يمكن ربنا يجعلنا نكون سبب في فرحة بنت يتيمة ربنا يفرحها يارب".

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وأكدت الفنانة الشابة كارولين عزمي، إحدى المشاركات في المسلسل وتقوم بدور ابنة سيد رجب، أن الفنان المصري، تواصل مع الفتاة، فكتبت من خلال حسابها على "فيسبوك"، في أحد التعليقات: "هو فعلًا أستاذ سيد وصله المسج والمشكلة إنه مسافر وقال هيحاول يعمل كده جدًا".

يُذكر أن سيد رجب، قام ببطولة مسلسل "أبو العروسة"، في جزأيه: الأول والثاني، وشارك في البطولة سوسن بدر، وأحمد صيام، ومدحت صالح، وصفاء الطوخي، وعدد من النجوم الشباب.