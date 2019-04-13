الدكتورة خلود عن حفل نجوى كرم: حصلتْ على أجرها بالكامل.. وتؤكد: عندي جذور لبنانية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود أن الفنانة اللبنانية نجوى كرم حصلت على أجرها بالكامل في حفل رأس السنة الذي نظمته للإعلان عن نوع الجنين، مشيرة إلى أنه كان لا داعي لحملة الانتقادات والهجوم الشرس الذي تعرضت له النجمة اللبنانية.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية: "هي فنانة كبيرة وليها احترامها لكن هي وظيفتها في النهاية تغني مكان ما تحب.. مادام الإنسانة جت وقدرناها وحطناها في راسنا.. وهي ما جت كده هي خدت أجرها كامل".

وتابعت: "أجرها عالي وايد بس تستاهل.. أنا طلبتها بحق حفل رأس السنة، والإجراءات تمت بشكل طبيعي وكانت هي وايد مستأنسة.. ما أقدر أقول يمكن هي ما تحب.. لكن هو فوق 40 ألف دينار كويتي".

وحول التشكيك في جنسيتها الكويتية، بسبب بشرتها البيضاء وعينيها الملونتين، قالت: "عادي إن كل شي يشككون فيني.. ده ممكن يشككون إني أنا ما في الوجود.. أنا جدتي لبنانية، والدة والدي فيا عرق لبناني.. وعندي جواز سفر واحد هو الكويتي.. وما أخدت الجواز الأردني".

وأكدت انه ليس هناك خلافات لها مع أي فاشينيستا، قائلة: "لا توجد أي أزمات بيني وبين أي فاشينيستا.. علاقتي طيبه مع الكل.. السنة اللي فاتت قالوا عليا منبوذة، وقالوا إن ولا أحد من السوشال ميديا يماشيها.. ليش الحين زعلوا لما الكل قاعد يمشي معاي وصرت اجتماعية".

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وأضافت: "أنا كنت شايلة نفسي، كانت حياتي أنا وأمين وخلود الصغيرة.. الحين ليش لما صرت اجتماعية الناس زعلوا وسموا هذا الشيء جروبات"، معلقة: "أنا وأمين أشهر ثنائي موجود في السوشيال ميديا".

وتابعت: "الملكة رانيا هي فخر العرب وأنا وايد أحبها وأتعلم منها الإنسانية والرحمة والحب والتواضع والبساطة.. أنا ودي أصير الملكة رانيا بنفس شخصيتها".

واختتمت: "أنا جمهوري في السعودية هو الأكثر عددًا والداعم الأول بالنسبه لي.. والفاشينيستا المودل روز هي الأكثر شهرة في السعودية"، لافتة إلى أنها معجبة بشخصيتها وستايل ملابسها.