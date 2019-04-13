ناهد السباعي ترقص بشكل "جنوني" مع فريق عمل "الزوجة 18"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الفنانة المصرية، ناهد السباعي، جمهورها بمقطع فيديو عفوي لها وهي ترقص فيه مع زملائها في كواليس مسلسلها الجديد "الزوجة 18" المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وظهرت السباعي وهي تمسك "مايك" وترقص بسعادة غامرة، على نغمات المطرب محمود الليثي، بصحبة عدد من الفنانين بينهم حسن الرداد، والفنانة الكوميدية شيماء سيف.

ومسلسل "الزوجة 18"، من بطولة ناهد السباعي، وسلوى خطاب، ومحمود البزاوي، وشيماء سيف، وهيدي كرم، ومحمود الليثي، إيناس كامل، آية سماحة، كوكي، ومن تأليف محمد أبو السعد، وخالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وإشراف على الكتابة أمين جمال، ومن إنتاج ممدوح شاهين، وإخراج مصطفى فكري.

يذكر أنه يعرض لناهد السباعي حاليًا فيلم "عمارة الإيموبيليا" بدور العرض السينمائي، ويدور حول العمارة الأكثر شهرة في وسط البلد، وكانت السكن المفضل لمشاهير المجتمع من سياسيين وفنانين ورياضيين فى الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، وهي ضمن ممتلكات المليونير المصري القديم أحمد باشا عبود أغنى أغنياء مصر في ذلك الوقت.