أحمد السقا يبكي قهراً في "ولد الغلابة"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: طرحت قناة "mbc مصر" الإعلان التشويقي الأول لمسلسل "ولد الغلابة" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا وسيُعرَض حصرياً عبر شاشتها في رمضان المقبل.

ويظهر"السقا" في الإعلان بشخصية رجل صعيدي يواجه ظروفاً صعبة في حياته المادية، فيعمل صباحاً مدرساً لمادة التاريخ بمدرسة حكومية وفي المساء يعمل على سيارة كسائق تاكسي لتحسين ظروف حياته.

يُذكر أن المسلسل من انتاج صادق الصباح ويشارك في بطولته مي عمر وإنجي المقدم ويخرجه محمد سامي.



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