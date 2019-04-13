تامر حسني مفاجأة حفل "فرنش مونتانا"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أُقيمَ مساء أمس الحفل الأول لفنان الراب فرنش مونتانا في القاهرة. حيث قدم مجموعة كبيرة من أغانيه مستمراً بالغناء لأكثر من ساعة ونصف وسط استعراضات راقصة رافقت أكثر من 8 أغنيات مع تفاعل ملفت من الحضور.

وقدم الحفل الفنان محمد كريم، فيما أطل الفنان تامر حسني ليكون مفاجأة الحفل ويشارك بتقديم باقة أغنيات منها "Unforgettable" و"يا الايه"، بالإضافة إلى أغنية "عيش بشوقك".

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