الشرنوبي زوجة محمد عز في "لمس أكتاف"

أكدت الفنانة هاجر الشرنوبي، أنها تخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسلين هما مسلسل" لمس أكتاف" بطولة النجم ياسر جلال ومسلسل" لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز مشيرة إلي أنها تقدم في كل عمل منهما شخصية مختلف وبعيدة تماما عن شخصيتها بالعمل الأخر.

وأعلنت "الشرنوبي" في تصريحات لـ"لايف ستايل" أنها تجسد خلال مسلسل "لمس أكتاف" شخصية سيدة تدعى" صدفة" زوجة الشخصية التي يقدمها الفنان محمد عز مشيرة إلي أن "صدفة" تمر خلال أحداث المسلسل بالعديد من المواقف خلال حياتها وكما سوف تتعرض لأزمات كثيرة سيتم الكشف عنها على مدار حلقات المسلسل مع زوجها "محمد عز".

وتابعت هاجر:"بينما تجسد خلال أحداث مسلسل "لاخر نفس" شخصية غنية بالتفاصيل والأحداث وهي شخصية محورية ومختلف تماما عن "صدفة" بـ"لمس أكتاف" وستكون بمثابة مفاجأة للمشاهدين حينما يتم عرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل بالقنوات الفضائية"ويشارك في بطولة المسلسل كلا من ياسمين عبد العزيز , و فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، ثراء جبيل، وآخرون، تأليف أمين جمال وورشته، إخراج حسام على .

يذكر أن مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، محمد عز، هاجر الشرنوبى، وأخرون، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج سينرجى.

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