دنيا المصري تؤكد أن شخصية "ريتال" مفاجأة

أعربت الفنانة دنيا المصري، عن سعادتها البالغة بردود الأفعال التي تلقتها حول شخصية "ريتال" التي تقدمها خلال أحداث الجزء الثاني من مسلسل "البيت الكبير" الذي يعرض حاليًا على شاشة قناة النهار.

وأكدت "المصري" في تصريحات لـ"لايف ستايل"، وأن شخصية ريتال خلال الحلقات المقبلة سوف تشهد العديد من المفاجأت للجمهور والتي ستكون بمثابة صدمة لهم لما سوف يشاهدونه منها مؤكدة ردود الأفعال التي تلقها رائعة جدا.

يشار إلي أن مسلسل "البيت الكبير" بطولة لوسي، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبدالعظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبري، ودنيا المصري، ومى فخري، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبري، ومجدي كامل ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

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