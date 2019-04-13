شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى فى اليونان للمشاركة فى مؤتمر البحر الأبيض المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة ليلى علوى فى مؤتمر البحر الأبيض المتوسط "بحرنا، وطننا" باليونان، والذى يعقد قسمه الأول تحت عنوان "أضواء، كاميرات، أكشن" اليوم، حيث تكون ضمن المتحدثين بالندوة، بمشاركة كل من ليفتريس كريستوس نائب وزير الاتصال باليونان وبانوس كوانس رئيس المجلس القومى للإعلام السمعى والمرئى وجورج كامبانلس المدير العام للاستثمار بقبرص، حيث تدورمناقشة مع المحترفين فى المجال السمعى والبصرى من البلدان الثلاثة "مصر واليونان وقبرص"، حول كيفية تعزيز التآزر لإنتاج مشاريع ذات قيمة مضافة والبحث عن طرق وتبادل الخبرات، حتى يعمل المحترفون معًا ومع القطاعات ذات الصلة من أجل إرساء أسس وشروط النمو وخلق منفذ إبداعى لهم وللشباب الذين يرغبون فى دخول فى هذا السوق.

ويهدف المؤتمر لتعزيز مبادرات التنمية وتشجيع الشبكات التجارية من اليونان وقبرص ومصر، من خلال تشجيع العناصر الثقافية المشتركة فى الدول الثلاثة، كما يهدف المؤتمر لخلق شبكة للمتخصصين فى مجال الثقافة الواسع للاستفادة من مفهوم الثقافى الثابت لبلدان شرق وجنوب البحر الأبيض المتوسط​​، مع إبراز الفرص التى سوف تخلق فى المستقبل.

يقام المؤتمر تحت رعاية الرئاسة اليونانية ووزارة السياحة ووزارة الاتصالات، وينظم القائمون حفل عشاء رسمى اليوم، لاستقبال الضيوف والترحيب بهم بحضور النجمة ليلى علوى.