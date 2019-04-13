شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أنغام تحيى حفلا غنائيا فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى، اليوم، النجمة أنغام حفلا غنائيا ضخما فى مدينة الرياض بالسعودية بمصاحبة المايسترو هانى فرحات، وسط حضور الآلاف من الجاليات العربية ومحبيها فى الوطن العربى، حيث تقدم لجمهورها عددا من المفاجئات وأغانى ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا" التى طرحته منذ فترة قليلة وحقق نجاح كبير.

وتحيى أنغام حفلاً غنائيًا يوم 28 أبريل المقبل على المسرح الكبير بدارالأوبرا المصرية، بمصاحبة المايسترو هانى فرحات أيضًا.

يذكر أن أنغام حصلت على لقب أفضل مطربة عربية بحفل جوائز "الموريكس دور"، الذى أقيم فى بيروت الأيام الماضية، واستلمت الجائزة بحضور زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم.