شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى من فيلم Star Wars: Episode IX.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاحت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام Star Wars الستار عن الملامح الأولى للجزء الجديد بعنوان Star Wars: Episode IX، المقرر طرحه فى شهر ديسمبر المقبل فى دور العرض العالمية.

وكشف التريلر الرسمى الأولى الذى نشرته الشركة للجزء الجديد الكثير من المفاجآت، منها عودة الجيداى مرة أخرى، بعد احتمالية وفاته فى الجزء الأخير، بظهور صوته فى نهاية التريلر.

ومن المقرر أن تدور أحداث الجزء الجديد، بعد عام واحد من نهاية أحداث فيلم Star Wars: The Last Jedi.

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الذى طرح عام 2017 بعد نهاية أحداث The Force Awakens، حول مواصلة أبطال العمل مغامرتهم الكبرى التى تكشف لهم الكثير من ألغاز الماضى فيما يتعلق بالقوة.

Advertisements





كما دارت أحداث فيلم solo الجزء الثامن من السلسلة، حول مغامرات "هان سولو" و"تشوباكا" قبل الانضمام إلى التمرد وبعد لقائهما اﻷول، بما فى ذلك لقاءاتهما المبكرة مع المغامر الشهير "لاندو كالريسيان"، وهى المغامرات التى ستضع نصاب الكثير من اﻷمور فى المجرة وتبرز الكثير من اﻷبطال، ويشارك فى بطولته كل من النجوم ألدن إرينيرك ودونالد جلوفر وإميليا كلارك وثاندي نيوتن ووودي هاريلسون وفيبى والربريدج ومايكل كينيث وجوناس سوتامو.