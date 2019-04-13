محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو للفنان سيد رجب خلال حضوره حفل زفاف "فتاة" من جمهوره، تلبية لرغبتها. وعلقت رانيا على الفيديو "في بنت كان نفسها الفنان سيد رجب يحضر فرحها لإن باباها متوفي، وأصدقاء العروسة قدروا يوصلوا للأستاذ سيد رجب، وفعلا حضر الفرح ومعاه المؤلف الأستاذ هاني كمال اللي صنع أبو العروسة وشخصية عبدالحميد". وأضافت: "حبيبي يا أستاذ سيد ربنا يبارك في عمرك وصحتك ويجبر بخاطرك زي ما جبرت بخاطر البنوتة". يُذكر أن مسلسل "أبو العروسة" حقق نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، محمود حجازي، مدحت صالح، نرمين الفقي، محمد عادل، ولاء الشريف.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- سيد رجب يفاجئ فتاة بحضور حفل زفافها.. ورانيا فريد شوقي: ربنا يجبر بخاطرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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